Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda - Am Montag (10.02.), kam es gegen 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 21.500 Euro entstand. Eine 47-jährige VW-Fahrerin aus Lauterbach befuhr die Bundesstraße 254 von Fulda kommend in Richtung Großenlüder. Zwischen den Abfahrten Großenlüder Ost und West kam sie aufgrund einer starken Windböe nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem Hyundai eines 59-jährigen aus Großenlüder sowie mit einem Opel eines 57-jährigen aus Grebenhain zusammen. Durch den Zusammenstoß prallte die 47-jährige zudem mit ihrem VW gegen die Leitplanke, beschädigte diese und wurde anschließend per RTW leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Alle drei Fahrzeuge waren aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste abgeschleppt.

