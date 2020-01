PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 04.01.2020

Limburg (ots)

-19-jähriger fährt unter Drogeneinfluss-- Am Samstag, den 03.01.20, 15.35 Uhr, wurde Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 19-jähriger in der Hadamarer Kapellenstraße mit seinem PKW angehalten. Hier stellten die Beamten Anzeichen auf Drogenkonsum bei dem jungen Mann aus Hadamar fest. Des Weiteren wurden in dessen Fahrzeug noch eine kleinere Menge an Drogen aufgefunden. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

