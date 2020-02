Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbruch

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Kennzeichenschild gestohlen

Bad Hersfeld - In der Zeit von Donnerstag (06.02.) bis Montag (10.02.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichenschild von einem Lkw der Marke Daimler. Das Fahrzeug war auf einem Firmengelände in der Straße "In den Giesen" abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 30 Euro.

In Bank eingebrochen

Obersuhl - Am Montag (10.02.), gegen 02:20 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Person Zutritt zu einer Bank in der Eisenacher Straße. Der Täter hebelte eine Tür auf und gelangte so in den Kundenraum. Hier versuchte er mehrere kleine Schließfächer aufzuhebeln. Aus bisher unbekannten Gründen sah er von der weiteren Ausführung seiner Tat ab und flüchtete aus der Bank.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld unter der Nummer: 06621/932-0 zu melden.

