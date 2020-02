POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Unfallflucht in Alheim

Alheim - Am Samstag (08.02.), zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Bergstraße in Heinebach. Dabei fuhr ein Fahrzeug der Marke "Peugeot" gegen eine Grundstücksmauer und beschädigte diese. Es entstand Sachschaden an der Mauer. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer Hinweise zum Unfall hat, kann die Polizeistation Rotenburg unter der Telefonnummer: 06623/9370 informieren.

Unfallsachschaden mit Bus in Rotenburg

Ein 52-jähriger Heinebacher streifte mit seinem Linienbus am Montag (10.02.), gegen 10:15 Uhr, einen parkenden schwarzen Mercedes in der Breitenstraße in Höhe des Marktplatzes. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 4.300 Euro.

Notarztwagen ausgewichen - Verkehrszeichen beschädigt

Auf der Bundesstraße 83 zwischen Bebra und Lispenhausen touchierte ein Kleintransporter am Montag (10.02.), gegen 11:30 Uhr, ein Verkehrsschild. Dabei fuhr der 18-jährige Bebraner Fahrer an den rechten Fahrbahnrand, weil hinter ihm sich ein Notarztwagen mit Sondersignalen näherte. Um den Notarztwagen vorbeifahren zu lassen, fuhr der Kleintransporter an den rechten Fahrbahnrand heran und streifte das Verkehrsschild. Bei dem Unfall wurden sowohl das Verkehrsschild sowie auch der Kleintransporter beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro

Wildunfall

Am Dienstag (11.02.), gegen 07:10 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3304 vor der Ortslage Hergershausen zu einem Wildunfall. Dabei erfasste ein Pkw der Marke Skoda ein querendes Reh. Der 19-jährige Alheimer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Das Reh überlebte den Unfall und flüchtete in Richtung Waldgemarkung.

