Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 27.02.2020: Nach Faschingsumzug zusammengeschlagen+++Ladendieb will Klamotten im Wert von 500 Euro mitnehmen+++

Gießen (ots)

Laubach: Nach Faschingsumzug zusammengeschlagen

Ein 34-Jähriger aus Laubach begab sich am Samstag (22. Februar) im Anschluss an den Umzug zum Marktplatz. Dort kam es gegen 14 Uhr nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem Laubacher und weiteren Personen. Schließlich wurde der 34-Jährige von einer Personengruppe umringt. Eine Person schlug ihm ins Gesicht, woraufhin er zu Boden stürzte. Am Boden liegend traten dann mehrere Personen auf ihn ein. Als Unbeteiligte zur Hilfe eilten, ließ die Personengruppe schließlich von ihm ab. Der Laubacher erlitt dabei diverse Verletzungen im Gesicht. Die Polizei in Grünberg sucht nun mögliche Zeugen und fragt, wer Angaben zur Identität der Täter machen kann. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel: 06401 / 91430 entgegen.

Gießen: Kaufhausdetektive schnappen Ladendieb

Am Mittwoch (26. Februar) versuchte ein 29-Jähriger Neustädter gegen 17 Uhr zwei Jacken mit einem Gesamtwert von knapp 500 Euro in einem Kaufhaus im Seltersweg zu stehlen. Dabei beobachteten ihn jedoch zwei Angestellte. Diese hielten ihn kurzerhand fest und verständigten die Polizei.

Verkehrsunfälle:

Langgöns: Peugeot angefahren

Zu einer Unfallflucht kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Lindenbaum". Der schwarze Peugeot 4007 stand an zwei aufeinanderfolgenden Tagen dort. Der Unfall könnte sich am Montag (24. Februar) zwischen 16.00 und 16.30 Uhr oder am Dienstag (25.Februar) zwischen 13.30 und 13.45 Uhr ereignet haben. Vermutlich beim Ausparken wurde das Fahrzeug am vorderen, rechten Kotflügel und der Beifahrertür beschädigt. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Biebertal/Königsberg: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Eine 53-jährige Frau aus Biebertal befuhr am Mittwoch (26.Februar) gegen 16.45 Uhr einen befestigten Weg aus Richtung "Am Wüsten Placken" in Richtung "Zum Rotenberg". Plötzlich kam ihr in einer Kurve mittig der Fahrbahn ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Die Frau wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß sie gegen eine kleinere Betonmauer und verletzte sich dabei leicht. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort. Wer kann Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen und Hinweise auf die Identität des Fahrers geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: A-Klasse beim Rangieren beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch (26.Februar) offenbar beim Rückwärtsfahren einen geparkten Mercedes. Die schwarze A-Klasse parkte in der Carlo-Mierendorff-Straße zwischen 17.50 und 18.20 Uhr. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der Frontstoßstange beschädigt. Die Beschädigung ist vermutlich durch eine Anhängerkupplung entstanden. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell