Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vermisster 54-Jähriger aus Erstaufnahmeeinrichtung wohlbehalten zurück

Boizenburg/ Horst (ots)

Der seit Ende Oktober dieses Jahres aus der Erstaufnahmeeinrichtung Boizenburg/ Horst vermisste Asylbewerber Ihor. K. (wir informierten am Donnerstag vergangener Woche) ist wieder da. Er kehrte am Dienstagmittag wohlbehalten in der Einrichtung zurück. Eigenen Angaben zufolge hatte er sich die gesamte Zeit über bei einem Bekannten im nur wenige Kilometer entfernten Lauenburg (Schleswig- Holstein) aufgehalten.

