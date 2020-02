Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei bietet Beratungstermine und Sporttest für Bewerber an;

Gießen (ots)

Polizei bietet Beratungstermine und Sporttest für Bewerber an

Friedberg/Gießen/Dillenburg/Marburg: Kein Beruf wie jeder andere...... ist der des Polizisten. Die Männer und Frauen der Polizei Hessen machen einen wichtigen Job. Sie setzen sich für die Einhaltung von Recht und Gesetz und damit für den Schutz jedes einzelnen Bürgers ein. Dabei ist kein Einsatz wie der andere. Ob bei Verkehrsunfällen, Streitigkeiten oder der Verfolgung von Straftaten fordert der Umgang in jeder Situation ein besonderes Fingerspitzengefühl für Menschen und Lage. Mal bedarf es Hilfe und Unterstützung, ein anderes Mal ist Druck und möglicherweise auch Zwang erforderlich. Diese Vielfalt und die hohe Verantwortung, die die Freunde und Helfer tragen machen den Beruf so besonders. Wie man Polizist/Polizistin wird, welche Einstellungsvoraussetzungen erfüllt sein müssen und wie Eignungsauswahlverfahren und duales Studium ablaufen, erfahren Interessierte bei Informationsveranstaltungen des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Die Einstellungsberater, selbst erfahrene Schutzpolizisten und Kriminalisten, laden zu folgenden Terminen ein: -Polizeistation Marburg, Raiffeisenstraße 1, am 3.März, von 15 Uhr bis 17 Uhr -Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen, Ferniestraße 8, am 16.März, von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr -Polizeistation Dillenburg, Hindenburgstraße 21, am 11.März, von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr -Polizeistation Friedberg, Grüner Weg 3, am 24.März, von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Den Sporttest üben: Fit genug für den Polizeidienst? Das können Interessierte und Bewerber am Donnerstag, 2. April, zwischen 10 und 13 Uhr, herausfinden. In der Bereitschaftspolizei Lich bieten die mittelhessischen Nachwuchswerber potentiellen Bewerbern die Gelegenheit, den Sportteil des Eignungstests praktisch auszuprobieren. Anmeldungen zum Sporttest und den Beratungsgesprächen nehmen die Einstellungsberater per Mail unter einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de entgegen

