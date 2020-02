POL-GI: Pressemeldungen vom 26.02.2020: Einbrecher flüchten+++Brand an der Fassade+++ B457/Gießen: Baum stürzt auf Fahrbahn

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Parolen versprüht

Mehrere Zeichen und Parolen, darunter unter anderem ein Hakenkreuz, haben Unbekannte in der Pater-Delp-Straße hinterlassen. Die Täter hatten dabei eine Holzwand, die sich neben einem Kinderspielplatz befand, beschädigt. Der Schaden wurde am Donnerstag, 20.02.2020, bemerkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Beifahrerseite beschädigt

In der Steinstraße in Watzenborn-Steinberg haben Unbekannte am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, einen dort geparkten PKW beschädigt. Die Täter hatten offenbar mittels eines spitzen Gegenstandes die Beschädigung von etwa 500 Euro angerichtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Einbrecher flüchten

Am Dienstagabend kam es im Hardtweg in Ettingshausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei gingen die Täter sehr rabiat vor und schlugen mit einer Gehwegplatte die Scheibe eines Fensters ein. Offenbar wurden die Täter gestört als ein Zeuge zu dem Haus zurückkehrte. Die Fahndung nach den Tätern, die nichts mitnahmen, brachte nichts ein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich: Brand an der Fassade

Ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand am Sonntagmittag in der Emilie-Feuster-Straße in Lich. Offenbar geriet zunächst Müll in Brand. Von dort griff das Feuer auf die Außenfassade einer Garage und ein Nachbargrundstück. Ermittlungen wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Hungen: Hyundai im Hexenweg beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag (25.Februar) 20.00 und Mittwoch (26.Februar) 09.30 Uhr einen "Im Hexenweg" (Höhe 3) geparkten Hyundai. Als der Besitzer zu seinem grauen Kombi zurückkam, war dieser am linken, vorderen Kotflügel und der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641006-3755.

Grünberg/Beltershain: 2 Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (26.Februar) gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße L3127. Ein 28-jähriger Mann befuhr mit einem BMW die Landesstraße 3127 von Beltershain nach Grünberg. Beim Abbiegen in Richtung Stangenrod übersah er vermutlich einen ihm entgegenkommenden 75-jährigen Mann mit einem Toyota. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Unfallbeteiligte leicht verletzten und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. An dem Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 18.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen/Friedrich-Ebert-Straße: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

8.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Mittwoch (26.Februar). Gegen 06.30 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Struthstraße. Dabei kam sie offenbar aus Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Sie verletzte sich leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug der 33-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Audi beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag (21.Februar) 16.30 und Montag (24.Februar) 08.00 Uhr einen in der Hillebrandstraße geparkten Audi. Vermutlich beschädigte der Unbekannte den dunkelblauen A4 beim Einfahren in die Parklücke. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Wieseck: Mit Anhängerkupplung Mitsubishi beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mitsubishis nach einer Unfallflucht in der Eduard-David-Straße. Der blaue Mitsubishi stand dort zwischen Montag (24.Februar) 18.00 und Dienstag (25.Februar) 12.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Offenbar beim Rückwärtsfahren stieß ein zunächst Unbekannter mit einer Anhängerkupplung gegen das hinter ihm parkende Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte aber anhand von Hinweisen ausfindig gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Spiegelschaden im Begegnungsverkehr

Ein 54-Jähriger befuhr Dienstagfrüh (25.Februar) gegen 06.50 Uhr mit seinem VW Crafter die Landstraße L3137 von Laubach-Lauter nach Grünberg. In einer Rechtskurve kam ihm auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug entgegen und stieß gegen den Außenspiegel des Crafter. Außenspiegel und Fahrertür wurden dabei beschädigt. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Der bisher unbekannte Verursacher verzögerte zunächst seine Fahrt, flüchtete dann aber in Richtung Laubach-Lauter. Vermutlich handelt es sich um einen VW-Bus. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

B49/Gießen: Wegen Laub von der Fahrbahn abgekommen

2.800 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls an der Ausfahrt zum Uni-Klinikum der Bundesstraße B49. Ein 30-jähriger Mann befuhr am Dienstag (25.Februar) gegen 16.50 Uhr die B 49 von Wetzlar her. Beim Befahren der Ausfahrt fuhr er über Laub, kam ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/ Licher Straße: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Am Montag (24.Februar) gegen 16.40 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Licher Straße. Ein 44-jähriger Mann mit einem Ford bemerkte den Bremsvorgang einer 37-jährigen Frau an der Einmündung zum Fasanenweg zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Eine 40-jährige Frau bemerkte den Bremsvorgang ebenfalls zu spät und fuhr auf den Ford-Fahrer auf. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B457/Gießen: Baum stürzt auf Fahrbahn

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (25.Februar) gegen 20.43 Uhr auf der Bundesstraße B457. Eine 29-jährige Frau befuhr mit einem BMW die B457 von Gießen nach Fernwald als plötzlich ein Baum vor ihr auf die Fahrbahn stürzte. Die BMW-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand Totalschaden. Ein 55-jähriger LKW-Fahrer, der die B457 in entgegengesetzter Richtung befuhr, konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen und stieß mit der Baumkrone des umgestürzten Baumes zusammen. Glücklicherweise verletzte sich der LKW-Fahrer nicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 14.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

