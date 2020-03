Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 15.03.2020

Goslar (ots)

1. Sachbeschädigung

In der Zeit vom 08.03.2020, ca. 17:00 Uhr bis 10.03.2020, ca. 15:00 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand / Werkzeug die rechte Seite ( rechte Schiebetür und rechtes hinteres Seitenteil ) eines silberfarbenen Kleinbusses der Marke Hyundai mit schwedischen Kennzeichen, der auf einem frei zugänglichen Gelände der nierders. Forstschule in Seesen-Münchehof, Sautalstraße 5, geparkt war. Schadenshöhe ca. 1000,- Euro.

2. Verkehrsunfall

Ein 81jähriger Seesener und ein 21jähriger Bockenemer befuhren in dieser Reihenfolge am 14.03.2020, gegen 11:25 Uhr, mit ihren Pkw`s die B 248 ( Bockenemer Str. ) in Seesen aus Rtg. A 7 kommend und in Rtg. Stadtmitte fahrend. In Höhe der Überführung der B 248 über die Schützenallee / An der Masch lief plötzlich ein Eichhörnchen auf die Fahrbahn und der 81 jährige bremste reflexartig. In Folge einer Unachtsamkeit bemerkte der 21jährige dies nicht rechtzeitig und fuhr leicht auf den Pkw des 81jährigen auf. Es entstand an beiden Pkw leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3500,- Euro.

3. Wildunfall

Eine 45jährige Seesenerin befuhr am 14.03.2020, gegen 20:50 Uhr, mit ihrem Pkw die B 248 aus Rtg. Hahausen kommend und in Rtg. Seesen fahrend. Etwa in Höhe des Parkplatzes "Kilians Loch" wechselte plötzlich ein Stück Rehwild auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Durch den Aufprall wurde das Rehwild verletzt und letzendlich durch den Jagdberechtigten erlöst. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- Euro. (Ste.)

