POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Diebstahl Bad Harzburg, Amsbergstraße Tatzeit: Dienstag, 10.03.3020, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 12.03.2020, 09.30 Uhr Unbekannte Täter entwenden von einem in der Amsbergstraße geparkten Firmenfahrzeug (Lkw) im o.a. Tatzeitraum zwei Begrenzungsleuchten im Wert von 100,-Euro.

Verkehrsunfall Bad Harzburg, Parkstraße Vorfallzeit: Freitag, 13.03.2020, 13.30 Uhr Beim Rangieren auf dem Parkplatz einer Volksbankfiliale stieß eine 57-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw gegen die dort befindliche Schrankenanlage. Sowohl an der Schrankenanlage wie auch an dem Fahrzeug der Beteiligten entstand Sachschaden. Gesamtschaden 3000,-Euro.

Sachbeschädigung an Pkw Bad Harzburg, OT Harlingerode, Braunschweiger Straße Tatzeit: Freitag, 13.03.2020, 20.42 Uhr Bislang unbekannter Täter warf einen Stein auf einen geparkten Pkw VW Touran am o.a. Ort. Durch den Steinwurf wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,-Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

