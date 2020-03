Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht am 12.03.2019, 08.30 Uhr:

Der Fahrer eines Golf befuhr die K 70 von Schlewecke kommend in Richtung Harlingerode. Kurz vor Erreichen der Einmündung zur Bruchstraße wurde er im dortigen 70 km/h Bereich von einem weiteren Fahrzeugführer mit einem BMW X 3 überholt. Noch vor Beendigung des Überholvorganges zog der BMW-Fahrer nach rechts, so dass der Fahrer im Golf eine Vollbremsung machen musste, um einen seitlichen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch dieses Manöver verletzte sich die Beifahrerin im Golf leicht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfall am Donnerstag, den 12.03.2020, 16:03 Uhr:

Eine 49jährige Fahrerin eines Skoda Fabia befuhr die Herzog-Julius-Straße in Richtung Bahnhof. Da sich der Verkehr bereits bis vor Einmündung zur Straße "Am Güterbahnhof" staute, überholte sie die Fahrzeugschlange linksseitig, weil sie im weiteren Verlauf links abbiegen wollte. Ein 37jähriger Fahrer eines VW Caddy wartete in der Straße "Am Güterbahnhof", um nach links in die Herzog-Julius-Straße abbiegen zu können. Durch eine Frau, die an der Einmündung wartete, wurde er dann durch gewunken. Beim Abbiegen nach links kam es dann zum Zusammenstoß von Skoda und Caddy. Die Zeugin, welche den Caddy gewähren ließ, und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

