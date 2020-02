Polizei Hagen

POL-HA: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Hagen (ots)

Am Montagabend um 18.00 Uhr fuhr eine 78-jährige Frau mit ihrem Peugeot auf der Eilper Straße auf einen Renault auf, der an einer roten Ampel wartete. Der Renault war mit fünf Leuten besetzt, von denen sich drei durch den Zusammenstoß leicht verletzten. Auch die Seniorin brachte ein Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit, ein Abschlepper brachte ihn weg von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell