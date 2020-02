Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Sachverständigenbüro

Hagen (ots)

Über das Wochenende kam es in Hohenlimburg zum Einbruch in ein Kfz-Sachverständigenbüro an der Iserlohner Straße. Der Inhaber des Geschäfts hatte das Büro am Freitagabend verlassen. Am Montagvormittag, 11:00 Uhr, bemerkte er, dass das Toilettenfenster defekt war, durch das die Eindringlinge das Gebäude betreten hatten. Die Täter stahlen Bargeld sowie ein Lackschichtdickenmessgerät. Auch ein Tablet, eine Taschenlampe und eine Kamera nahmen die Einbrecher mit. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Sachbearbeitung. Hinweise können unter der 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.

