Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen, des Polizeipräsidiums Hagen sowie der Kreispolizeibehörde Olpe

Hagen (ots)

Wie bereits am 02.02.2020 berichtet, kam es am Sonntagmorgen nach einer Karnevalsveranstaltung in Olpe-Dahl zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Aufgrund der massiven Verletzung eines der Beteiligten wurde, unter Leitung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Siegen, eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen eingerichtet. Mit Unterstützung der Kreispolizeibehörde Olpe konnten die Beamten nach umfangreichen Ermittlungen einen Kreis von Tatverdächtigen ermitteln. Der Gesundheitszustand des Schwerverletzten ist nach derzeitigem Stand stabil. Da alle Verdächtigen unter 18 Jahre alt sind, werden zurzeit keine weiteren Auskünfte erteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell