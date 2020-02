Polizei Hagen

POL-HA: 19-Jährige randaliert in der Innenstadt - Nacht endet im Gewahrsam

Hagen (ots)

Am Dienstag, 04.02.2020, riefen Zeugen in der Hohenzollernstraße die Polizei. Dort spielte gegen 02:30 Uhr eine 19-Jährige über eine Bluetooth-Box laut Musik ab und schrie herum. Als die Beamten eintrafen, schlug die Hagenerin mit einer Plastikflasche gegen ein Schaufenster und entfernte sich zunächst zu Fuß. Die junge Frau trat in derselben Nacht bereits am Hauptbahnhof in Erscheinung. Hier beschäftigte sie als Randaliererin die Bundespolizei und wurde kontrolliert. Als die Beamten die 19-Jährige in der Hohenzollernstraße anhalten wollten, griff sie einer Polizistin an den Hals und sprach diverse Beleidigungen aus. Die Ordnungshüter nahmen die junge Frau in Gewahrsam. Auf dem Weg zum Präsidium versuchte sie die Beamten zu schlagen, zu kneifen und stieß mit dem Kopf nach ihnen. Die sichtliche alkoholisierte Frau verbrachte die Nacht im Hagener Polizeigewahrsam und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

