Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Graffiti-Sprayer am Bahnhof Cuxhaven festgenommen

Bremen (ots)

27.12.2019, 00:30 Uhr

Ein 18-jähriger Motorrollerfahrer aus Hamburg steht im Verdacht, am 24.12.2019 zwei Reisezugwagen der START-GmbH im Bahnhof Cuxhaven besprüht zu haben. Der Lokführer wurde darauf aufmerksam, doch der Sprayer flüchtete zunächst unerkannt.

In der Nacht zum 27.12. trafen Bundespolizisten den verdächtigen jungen Mann am Bahnhof Cuxhaven an, als er mit farbverschmierten Fingern von den Gleisanlagen kam. Einen glaubhaften Grund nannte er nicht.

Aus dem Staufach seines Motorrollers und aus seinem Rucksack stellten die Bundespolizisten mehrere Spraydosen sicher. Aufgefundene Skizzen lassen darauf schließen, dass er für mehrere Graffiti-Straftaten an Zügen und Gebäuden verantwortlich sein könnte. Der Motorroller wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Bremen werden zusammen mit der Polizeiinspektion Cuxhaven fortgesetzt. Der Deutsche wurde entlassen.

