Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Seesen vom 14.03.2020

Goslar (ots)

Sachbeschädigung In der Zeit vom 08.03.2020, 17.00 Uhr, bis 10.03.2020, 15.00 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite eines im Bereich der Forstschule Münchehof abgestellten schwedischen Mietbusses. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Beleidigung und Nötigung Am 11.03.2020 gegen 20.00 Uhr kam es in der Seesener Jacobsonstr. zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Im weiteren Verlauf wurden gegenseitige Beleidigungen ausgesprochen. Einer Person wurden Schläge angedroht, wenn sie die Polizei informiert und Anzeige erstattet. Durch die eingesetzten Beamten wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen.

Sachbeschädigung durch Graffiti In der Zeit vom 09.03.2020, 12.00 Uhr, bis 12.03.2020, 12.00 Uhr besprühten unbekannte Täter die Glasscheiben und die Fassade einer Spielhalle in der Seesener Jacobsonstr. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Verkehrsunfall Am 13.03.2020 gegen 15.00 Uhr ereignete sich in der Seesener Schützenalle ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 52 jähriger Harzburger befuhr mit seinem Pkw die Schützenalle in Rtg. Schlesier Str. Hierbei mißachtete er die Vorfahrt einer 40 jährigen Seesenerin, welche mit ihrem Pkw die Hochstr. von rechts kommend befuhr.

Verkehrsunfallflucht Am 13.03.2020 gegen 16.40 stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf dem Rewe-Parkplatz in der Seesener Zimmerstr. gegen den parkenden Pkw Audi einer 51 jährigen Langelsheimerin und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Pkw der Langelsheimerin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440. Goldschmidt, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell