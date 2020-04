Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 08.04.2020: Auseinandersetzungen vor dem Friedhof+++Mehrfach mit Zwille auf Haus geschossen+++ Zwei Kradfahrer nach Unfall verletzt

Gießen (ots)

Gießen: Auseinandersetzung vor dem neuen Friedhof

In der Friedhofsallee kam es am Dienstag, gegen 18.00 Uhr, zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Offenbar hatte es zunächst einen Streit gegeben. Anschließend soll der 22 - Jährige dann seinem 18 - Jährigen Widersacher mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dann soll er noch versucht haben, dem 18 - Jährigen eine Eisenkette ins Gesicht zu schlagen. Eine andere Person kam hinzu und besprühte den 18 - Jährigen noch mit Pfefferspray. Mehrere Verfahren mussten eingeleitet werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Auto aufgebrochen

In der Lerchenstraße flüchteten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Täter hatten einen Mini aufgebrochen und offenbar nach Wertsachen gesucht. Der angerichtete Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Mehrfach Scheiben beschädigt (Bezug zur Pressemeldung vom 10.03.2020)

Seit Mitte Februar kam es bereits drei Mal zu einer Sachbeschädigung durch Schüsse an einem Haus einer 93-jährigen Bewohnerin in Linden im Bereich der Sudetenstraße. Der letzte Vorfall wurde am 07.04.20 gemeldet. Unbekannte gaben hierbei mehrere Schüsse auf die rückwärtigen Fensterscheiben des Hauses ab, die entsprechend beschädigt wurden. Anhand der aufgefundenen "Geschosse" ist davon auszugehen, dass die Schussabgabe mittels Zwille erfolgte. Die Schüsse könnten aus einem der angrenzenden Gärten bzw. Häuser der Friedrich-Ebert-Straße abgegeben worden sein. Anfang März kam es bereits zu ähnlichen Beschädigungen an der Burgschule in Linden (wir berichteten am 10.03.2020. Unbekannte beschädigten zwischen Samstag (07.März) 17.00 Uhr und Montag (09.März) 08.00 Uhr die Fenster einer Schule in Großen-Linden. Der Hausmeister stellte Montagmorgen Löcher in mehreren Scheiben fest und informierte die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Möglicherweise stehen die Fälle im Zusammenhang. Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Zwei Kradfahrer nach Unfall verletzt

Auf der Landesstraße 3047 kam es am Dienstagabend zu einem Unfall, bei dem sich zwei Motorradfahrer verletzten. Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Gießen verlor gegen 18.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf der Landstraße zwischen Fellingshausen und Frankenbach unterwegs war. Infolgedessen kam er auf der Bankette zu Fall und sein Motorrad rutschte auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 30-jähriger Motorradfahrer aus Braunfels konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenso zu Boden. Die beiden Fahrer erlitten Verletzungen. Ein Unternehmen schleppte die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Laubach: Schwerverletzt nach Unfall auf der B276

Ein 28-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Miltenberg verletzte sich bei einem Unfall auf der Bundesstraße 276 zwischen Schotten und Laubach schwer. Auf dem Weg nach Laubach verlor der Mann gegen 17.10 Uhr aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei schwer. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

