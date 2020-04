Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 06.04.2020: 20-Jähriger festgenommen+++Drogen sichergestellt+++ Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall+++ Pferd nach Unfall verletzt

20-Jähriger festgenommen+++Drogen sichergestellt+++ Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall+++ Pferd nach Unfall auf der Autobahn 485 verletzt

Gießen: 20 - Jähriger festgenommen

Am Sonntagabend wurde in der Straße Zu den Mühlen ein 20 - Jähriger festgenommen. Die Streife hatten zunächst vier Personen kontrolliert. Der 20 - Jährige stieß wohl eher zufällig dazu und rief den Beamten zu, dass er durch Corona infiziert sei. Anschließend wurde er aggressiver und ignorierte einen Platzverweis. Bei der anschließenden Festnahme widersetzte er sich und leistete Widerstand. Bei der Überprüfung stellte es sich heraus, dass er keine Symptome hinsichtlich des Corona - Virus hatte und auch nicht als infizierte Person erfasst war. Letztendlich musste der 20 - Jährige, der offenbar psychisch krank war, in eine Klinik eingewiesen werden.

Gießen: Drogen sichergestellt

Drogen und eine verbotene Waffe haben Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen im Asterweg in Gießen sichergestellt. Die Streife hatte gegen 00.05 Uhr einen 41 - Jährigen und einen 18 - Jährigen in einem PKW angehalten und überprüft. Dabei fanden die Beamten mehrere Gramm Crystal Meth und Haschisch. Bei der Durchsuchung wurde auch ein verbotenes Messer entdeckt. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Gießen: Ohne Führerschein erwischt

Ein Strafverfahren kommt auf einen 30 - Jährigen Autofahrer zu. Der Mann war am Samstagabend in der Frankfurter Straße durch eine Streife angehalten worden. Dabei stellte es sich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Die Beamten stellten den Autoschlüssel sicher. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Fahndung nach Sittenstrolch

Einen etwa 55 Jahre alten und zwischen 175 und 180 Zentimeter großen Mann sucht die Polizei nach einem Vorfall von Sonntagnachmittag in der Germaniastraße in Watzenborn-Steinberg. Der Unbekannte hatte sich offenbar vor Passanten entblößt. Er konnte in unbekannte Richtung flüchten. Der Täter soll graue kurze Haare und einen grauen zweiteiligen Sportanzug getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Gaststätte

In der Ludwigstraße kam es am frühen Montagmorgen zu einem Einbruch in eine Pizzeria. Offenbar stiegen die Täter auf das Dach der Gaststätte und öffneten dort eine Fensterluke. In der Gaststätte durchsuchten die Täter die Innenräume und fanden dabei Bargeld. Darüber hinaus wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Daraus holten sich die Täter Bargeld und Zigarettenpackungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Pfefferspray ins Gesicht bekommen

Ein 48 - Jähriger hat am Samstag, gegen 22.30 Uhr, einem 40 - Jährigen in der Bahnhofstraße offenbar Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die beiden Personen hatten zuvor offenbar eine Auseinandersetzung. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Baustellenzaun auf Fahrbahn gelegt

In der Südanlage, kurz vor der Ampelanlage an der Johannes Kirche, kam es am Samstag, gegen 02.00 Uhr, zu einem Unfall. Dabei wurden zwei Reifen eines Lasters beschädigt. Offenbar hatten unbekannte Täter einen Baustellenzaun auf die Straße gelegt. Der Lasterfahrer, der in Richtung Elefantenklo unterwegs war, fuhr darüber. Der Schaden liegt bei fast 2.000 Euro. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Einbruch in Bauwagen

Unbekannte haben am letzten Wochenende einen Bauwagen aufgebrochen. Der Wagen stand in der Feldgemarkung bei Langd. Die Unbekannten holten sich daraus ein Handbeil und ein Fernglas. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfallmeldungen:

Heuchelheim: Beim Abbiegen mit Golf zusammengestoßen

Auf der Landesstraße 3020 kam es Montagfrüh (06. April) zwischen Gießen und Heuchelheim zu einem Unfall. Ein 50-jähriger Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf war gegen 10.00 Uhr mit seinem VW Fox auf der Landstraße in Richtung Heuchelheim unterwegs. Beim Linksabbiegen zu einer Baumschule stieß er mit einem von hinten überholenden Golf eines 71-jährigen Mannes aus dem Landkreis Gießen zusammen. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Insassen. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Spurenwechsel beim Abbiegen führt zum Unfall

Etwa 13.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles von Montagfrüh (06. April) auf der Bundesstraße 429. Gegen 05.40 Uhr wollten zwei LKW-Fahrer ( 44 und 49 Jahre) mit ihren Fahrzeuge von der A480 nach links auf die Bundestraße 429 Richtung Wettenberg abbiegen und befanden sich auf den beiden Linksabbiegespuren. Beim Abbiegen wechselte der 49-jährige Mann mit seinem LKW die Fahrspur, auf der der 44-jährige Brummifahrer unterwegs war. Dabei stießen die beiden LKW zusammen. Beide Brummifahrer konnten im Anschluss ihre Fahrt zunächst fortsetzen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Hungen: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Zu einem Unfall kam es Sonntagmittag (05. April) auf der Landesstraße 3007 zwischen Nonnenroth und Hungen, bei dem sich zwei Menschen leichtverletzten. Der 23-jähriger Fahrer eines Ford übersah gegen 13.15 offenbar einen abbremsenden Porsche eines 75-jährigen Mannes aus Reiskirchen, der nach rechts abbiegen wollte. Beim Versuch dem Porsche auszuweichen, stieß der junge Mann mit seinem Fiesta gegen die linke Seite des Porsches. Nachdem der Kleinwagen gegen Leitpfosten und Verkehrsschild krachte, überschlug er sich. Auf dem Dach kam das Fahrzeug dann zum Liegen. Der 23-Jährige und ein 18-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bei beiden Fahrzeugen entstand offenbar ein wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden: Pferd nach Unfall auf der Autobahn 485 verletzt

Zu einem Unfall kam es am Sonntag (05. April) auf der Autobahn 485, bei dem sich ein Pferd leicht verletzte. Ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis Lahn-Dill wollte gegen 14.50 Uhr von der Bundesstraße 49 auf die Autobahn 485. Dabei übersah er offenbar ein vor ihm fahrendes Fahrzeuggespanns eines 21-jährigen Mercedes-Fahrer und fuhr auf den Pferdeanhänger auf. Der Anhänger geriet ins Schleudern und prallte nach links gegen die Leitplanke und gegen den Mercedes. Dabei löste sich der Anhänger von dem Auto und kam auf der Seite zum Liegen. Die beiden Pferde, die sich im Hänger befanden, erlitten sicherlich auch einen Schock. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 28.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Unfallfluchten:

Linden: Parkrempler in Leihgestern

Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter einen in der Gießener Straße in Leihgestern geparkten Ford. Der silbernfarbene Focus stand dort zwischen 19.00 Uhr am Montag der vergangenen Monats (23. März) und 07.30 Uhr am Montag (06. April). Der Schaden wird auf über 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: A-Klasse beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ferniestraße abgestellten Mercedes. Die schwarze A-Klasse stand dort nur 30 Minuten. Als die Besitzerin wiederkam, stellte sie einen Kratzer an der linken Autoseite fest. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich am Freitag (03. April) zwischen 16.45 und 17.15 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Sabine Richter, Pressesprecherin

