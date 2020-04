Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 03.06.2020: Geldwechseltrick und die Folgen+++ Ein Schwerverletzter nach Zusammenstoß auf der A5+++

Gießen (ots)

Gießen: Geldwechseltrick

1.000 Euro haben Unbekannte am Donnerstag erbeutet. Die Unbekannten hatten einen 93 - Jährigen am Donnerstagvormittag nach seinem Einkauf auf dem Parkplatz des Einkaufcenters in der Gottlieb-Daimler-Straße angebrochen. Dabei fragten sie, ob er den beiden Frauen Geld wechseln könne. Die beiden Frauen lenkten den Senior dann geschickt ab und entwendeten dabei zwei EC-Karten. Am gleichen Tag hoben die Unbekannten an einem Geldautomaten noch 1.000 Euro ab. Ebenfalls noch am Donnerstag versuchten die Frauen vergeblich, mit den entwendeten Karten in Sprendlingen ein Handy zu kaufen. Die Frauen konnten unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Hungen: Zaun beschädigt

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Donnerstag (02.April) gegen 11.20 Uhr die Mohastraße. In Höhe der Hausnummer 2 wendete der Unbekannte und beschädigte dabei einen Zaun. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aufgrund von Hinweisen jedoch ermittelt werden. Der Schaden wird auf insgesamt 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Staufenberg-Mainzlar: Renault beschädigt

Am Freitag (27.März) kam es zwischen 05.30 Uhr und 14.30 Uhr in der Didierstraße zu einem Unfall. Ein Unbekannter beschädigte offenbar einen auf einem Parkplatz geparkten Renault. Als der Besitzer zu seinem weißen Captur zurückkam, war dieser an der vorderen, rechten Fahrzeugecke beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3702.

Reiskirchen: Bei Parkmanöver zwei Autos beschädigt

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag (02.April) gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Reiskirchen. Eine 44-jährige Frau aus Reiskirchen parkte mit ihrem Opel vorwärts in eine Parklücke ein. Dabei überfuhr sie die Begrenzung und touchierte einen gegenüber geparkten Seat und BMW. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 4.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: Zusammenstoß zwischen Transit und VW

Am Donnerstag (02.April) kam es gegen 10.28 Uhr in der Straße "Auf der Langen Furt" zu einem Unfall. Eine 33-jährige Frau hielt mit ihrem Ford Transit in Höhe der Hausnummer 28a an. Ein 52-jähriger Mann fuhr von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallgeschehen bittet die Polizei um Hinweise. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Fernwald: Ein Schwerverletzter nach Zusammenstoß

Ein Schwerverletzter und 27.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls auf der Bundesautobahn A5 bei Fernwald. Ein 53-jähriger Mann befuhr mit einem LKW die rechte Fahrspur von Reiskirchen nach Fernwald. Um einen anderen LKW zu überholen, wechselte der 53-Jährige auf die linke Spur. Dabei übersah er offenbar einen herannahenden 27-jährigen Mann in einem Audi. Der Audi-Fahrer konnte trotz Bremsmanöver einen Zusammenstoß nicht verhindern. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 27-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Landung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn für einige Zeit voll gesperrt werden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Rotlicht missachtet

Am Freitag (02.April) kam es in der Westanlage zu einem Unfall. Eine 24-jährige Frau aus Gießen befuhr die rechte Spur der beiden Linksabbiegerspuren in Richtung Gabelbergerstraße. Dabei missachtete sie offenbar das Rotlicht. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 54-jährigen Mann aus Wettenberg und einem 54-jährigen Mann aus Gießen, die die Westanlage in Richtung Nordanlage befuhren. Der Mitfahrer der 24-Jährigen verletzte sich dabei leicht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

