Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 07.04.2020: Auf Zeugen eingeschlagen+++Politische Parolen hinterlassen+++ Mit über zwei Promille aufgefahren

Gießen (ots)

Gießen: Auf Zeugen eingeschlagen

Zwei mutmaßliche Ladendiebe, die offenbar sehr brutal vorgingen, wurden am Montag, gegen 21.00 Uhr, in der Georg-Elser-Straße in Gießen festgenommen. Die beiden Verdächtigen, zwei algerische Asylbewerber im Alter von 28 und 31 Jahren, hatten mehrere Gegenstände in dem Discounter eingesteckt. Ein Ladendetektiv sprach die beiden Personen an. Unvermittelt sollen sie dann auf den Zeugen eingetreten haben. Andere Zeugen hielten das Duo dann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Politische Parolen hinterlassen

Mehrere politische Parolen hinterließen Unbekannte an zwei Gebäuden am Berliner Platz und der Georg-Schlosser-Straße. Sehr wahrscheinlich waren die Vandalen in der Nacht zum Freitag und am Montagnachmittag unterwegs. Die Graffitis wurden in roter und orangener Farbe aufgesprüht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.z6

Gießen: Fahndung nach Vandalen

Zwei Personen im Alter zwischen 20 und 26 Jahren sind offenbar für Sachbeschädigungen am Montag, gegen 18.15 Uhr verantwortlich. Die Unbekannten hatten an einem Auto in der Marburger Straße die Scheibenwischer und ein Kennzeichen beschädigt. Beide sollen schlank sein. Auffällig soll der hinkende Gang bei einem der Täter sein. Sehr wahrscheinlich waren die beiden Vandalen stark angetrunken. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Einbrecher im Schulgebäude

Mehrere Sachen, darunter Bargeld, Gutscheine, Laptops und Handys wurden in der Nacht zum Dienstag aus einem Schulgebäude in der Friedensstraße entwendet. Die Unbekannten hatten in dem mehrere Türen aufgebrochen und flüchteten in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Einbrecher im Keller eines Mehrfamilienhauses

Mehrere Kisten wurden in einem Kellerraum in der Schulstraße in Gießen durch Unbekannte ausgeschüttet. Die Diebe hatten sich offenbar unbemerkt Zugang in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses verschafft und dann wohl in den Kellerabteilen mehrere Kisten und Behältnisse durchsucht. Sie flüchteten und hinterließen größere Unordnung. Ob etwas fehlt, ist unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Mit über zwei Promille aufgefahren

Am Montagabend kam es auf der Landesstraße 3131 zwischen Gießen und Lich zu einem Auffahrunfall. Ein 49-jähriger Mann aus Gießen war gegen 21.30 Uhr mit seinem BMW auf dem Schiffenberger Weg stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 480 übersah er offenbar den abbremsende Seat eines 38-jährigen Mannes aus Rabenau und fuhr auf den Leon auf. Die informierte Streife bemerkte Atemalkoholgeruch bei dem Gießener, der daraufhin 2,07 Promille pustete. Die Beamten nahmen den Fahrer zur Blutentnahme mit auf die Wache. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Unfall im Kreuzungsbereich

An der Kreuzung Holzmühler Straße/Richard-Wagner-Straße kam es Dienstvormittag (07. April) zu einem Unfall. Eine 56-jährige Daimler-Fahrerin und eine 36-jährige Nissan-Fahrerin, die aus unterschiedlichen Richtungen kamen, wollten gleichzeitig in die Jahnstraße abbiegen. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf über 3.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Unfallfluchten:

Staufenberg: Golf beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (06. April) einen in der Porsterdorfer Straße geparkten Golf. Der blaue Mittelklassewagen stand zwischen 14.45 und 20.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Kreditinstitutes. Der Schaden an der Stoßstange hinten wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

