Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unter Betäubungsmitteln und ohne Führerschein - #polsiwi

Bad BerleburgBad Berleburg (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Montagnachmittag (16.11.2020) in Bad Berleburg ein 42-Jähriger angehalten. Der Mann händigte den Beamten einen augenscheinlich gefälschten Führerschein aus. Dem so entfachten Misstrauen der Beamten erfolgte eine Überprüfung, bei der sich herausstellte, dass dem Mercedes-Fahrer bereits vor mehreren Jahren der Führerschein entzogen worden war.

Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Auf der Wache wurde dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell