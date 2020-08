Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sitzgruppe in Wehlen entwendet

Wehlen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in der Zeit von Samstag 12:00 Uhr bis Sonntag 10:00 Uhr eine Gartenmöbel-Gruppe aus schwarzem Rattan, bestehend aus zwei Sesseln, einer Bank sowie einem Tisch mit Glasplatte, aus dem Garten eines Wein- und Landhauses an der Mosel in Bernkastel-Kues OT Wehlen entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-95270 oder pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531/9527-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell