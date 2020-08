POL-PDWIL: Schwerverletzte Fahrradfahrerin in Daleiden.

Polizeidirektion Wittlich

Am heutigen Morgen, den 18.08.2020, ereignete sich um ca. 09:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 410 bei Daleiden. Eine Fahrradfahrerin befuhr die B 410 aus Richtung Daleiden kommend in Fahrtrichtung Irrhausen. Auf Höhe einer langgezogenen Rechtskurve kam die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sie sich Verletzungen am Kopf sowie mehrere Rippenbrüche zu. Aufmerksame Autofahrer bemerkten sie im Graben und gaben den Notruf ab. Die Fahrradfahrerin wurde anschließend nach Erstbehandlung durch DRK mit Rettungshubschrauber ins Mutterhaus Trier geflogen.

Im Einsatz waren das DRK Daleiden, die Air Rescue Luxemburg sowie die Polizeiinspektion Prüm.

Sachdienliche Hinweise zur Unfallursache werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm per E-Mail an die pipruem.dgl@polizei.rlp.de oder per Telefon an die 06551/942-0.

Die Fahrradfahrerin trug bei ihrem Sturz keinen Helm. Hierbei möchte die Polizei Prüm darauf hinweisen, dass das Tragen eines Fahrradhelmes schwerste Kopfverletzungen vorbeugen und im Zweifel Leben retten kann.

