POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 18.08.2020

Daun (ots)

Ereignis: Radfahrer wird von PKW erfasst

Ort: Daun, Gartenstraße

Zeit: 17.08.2020, 11.00 Uhr

Ein 75 Jahre alter Autofahrer aus der VG Ulmen fuhr von der Leopoldstraße kommend in die Gartenstraße ein. Dort nährte sich zur gleichen Zeit ein 55-Jähriger aus der VG Daun mit seinem Fahrrad bzw. Pedelec, welcher geradeaus in Richtung Sparkasse fuhr. Dieser wurde von dem PKW erfasst und kam zu Fall. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschäden.

Ereignis: Autofahrerin kollidiert mit Transporter

Ort: Daun, Bitburger Straße

Zeit: 17.08.2020, 15.30 Uhr

Zwei Personen wurden am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß leicht verletzt. Eine 73-Jährige aus der VG Daun kollidierte beim Abbiegen in die Schulstraße mit einem aus Richtung Bitburg kommenden Transporter. Sie und ihr 75 Jahre alter Beifahrer wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht. An dem PKW und am Transporter entstanden Sachschäden.

Ereignis: Unbekannte wollen Traktor und Baumaschine entwenden, Zeugen gesucht!

Ort: Utzerath, Mühlenweg

Zeit: 14.08.2020, 01.10 Uhr

Der Besitzer eines Traktors und eines Radladers meldete in der Nacht zum Freitag den aktuellen Diebstahl seiner Gerätschaften aus dem Schuppen des Anwesens. Beide Fahrzeuge seien in Richtung Schönbach gesteuert worden. In der Ortslage Schönbach konnte zunächst der Radlader samt Fahrer festgestellt werden, dieser flüchtete zu Fuß in die Nacht. Der Traktor konnte etwas später nahe des Sportplatzes festgestellt werden, auch hier flüchtete der Fahrer vor seiner Ergreifung in die Dunkelheit. Laut Zeugen handelte es sich bei den Tatverdächtigen augenscheinlich um Jugendliche. Diese waren mit kurzen Hosen und roten Oberteilen bekleidet. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

