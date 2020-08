Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Handydiebstahl

Wittlich (ots)

Am Montag, 17.08.2020, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, wurde am unteren Eingang der Drogerie Müller in Wittlich, Schlossstraße, das Handy eines 11-jährigen Kindes von einem anderen Kind entwendet. Das tatverdächtige Kind flüchtete zu Fuß. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Uwe Schumacher, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





