Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Busunfall: Polizei ermittelt zur Unfallursache - Hilden - 2002127

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Wie die Polizei bereits in einer zeitnahen Pressemeldung (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4524990) berichtete, ist am gestrigen Mittwoch (19. Februar 2020) am Fritz-Gressard-Platz in Hilden ein Linienbus der Rheinbahn verunfallt.

- Aktuelle Fortschreibung -

Bei dem Busunfall wurden nach den aktuellsten Erkenntnissen der Polizei zwei jugendliche Businsassen (16 und 17 Jahre alt) leicht verletzt. Die beiden Jungen wurden von Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein elf Jahre altes Mädchen, welches ebenfalls in dem Bus mitgefahren war, sowie der 53 Jahre alte Busfahrer, erlitten einen Schock. Sie wurden vor Ort behandelt.

Inzwischen hat das Verkehrskommissariat Süd der Kreispolizeibehörde Mettmann die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und dazu den Bus zur Beweissicherung sicherstellen lassen. Erste Befragungen des Busfahrers sowie weiterer Zeugen in dem Bus deuten darauf hin, dass möglicherweise ein technischer Defekt dazu geführt hat, dass sich der Bus nicht mehr lenken und bremsen ließ. Um dies beweissicher zu bestätigen, hat die Kreispolizeibehörde Mettmann einen externen Gutachter eingeschaltet, der den Bus auf einen technischen Defekt überprüfen wird. Mit einem Ergebnis ist nach aktuellem Stand erst in zwei bis drei Wochen zu rechnen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Busfahrer verlief negativ. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht involviert, sodass die Polizei nach wie vor von einem Alleinunfall ausgeht.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Busunfall ein Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro. Neben dem erheblich beschädigten Bus wurde auch der angefahrene Baum, eine über 50 Jahre alte Robinie, so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass der zentrale Bauhof der Stadt Hilden bereits am gestrigen Mittwoch den Baum fällen musste.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Unfallstelle und leitete den Verkehr ab, wodurch es zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr kam. Auch die Feuerwehr Hilden war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen und zu entsorgen. Nachdem der Bus abgeschleppt worden war und die Unfallstelle von Splittern und weiteren Fahrzeugteilen geräumt worden war, konnte die Polizei den Bereich am Fritz-Gressard-Platz gegen 18:30 Uhr wieder freigeben.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell