Polizei Mettmann

POL-ME: LKW-Auffahrunfall mit Personen- und hohem Sachschaden - Ratingen - 2002126

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag des 19.02.2020, gegen 15.40 Uhr, befuhren zwei Sattelzüge einer Spedition hintereinander die Meiersberger Straße (L 422) im Ratinger Ortsbereich Homberg, im bereits einsetzenden dichten Berufsverkehr in Fahrtrichtung Heiligenhaus / Wülfrath / Velbert. Als vorausfahrende Fahrzeuge vor dem örtlichen Verkehrsknoten Metzkausener Straße und Schöllersfeld verkehrsbedingt zum Stillstand kamen, bremste der Fahrer des ersten 39-Tonners, ein 59-jähriger Kraftfahrer aus Heiligenhaus, seinen Kipp-Lastzug bis zum Stillstand ab. Dies bemerkte sein nachfolgender Kollege, ein 61-jähriger Kraftfahrer aus Velbert, leider etwas zu spät. Trotz verspäteter Vollbremsung prallte der zweite Sattelzug frontal in das Heck des vorausfahrenden Lastzuges. Diese Aufprallwucht war so groß, dass der bereits stehende erste LKW noch auf den davor stehenden roten PKW Opel Corsa eines 25-jährigen Wülfrathers geschoben wurde.

Bei dieser Kettenreaktion verletzte sich der 59-jährige LKW-Fahrer aus Heiligenhaus leicht, alle anderen Unfallbeteiligten blieben nach eigenen Angaben unverletzt. Der Verletzte wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in eine Velberter Klinik gebracht, welche er jedoch nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder verlassen konnte.

An den drei Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 17.000,- Euro. Der auffahrende Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Durch den Unfall und die erforderlichen Rettungs-, Bergungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten, kam es auf der stark befahrenen Landstraße zwischen Ratingen, Heiligenhaus und Wülfrath zu erheblichen Verkehrsstörungen im abendlichen Berufsverkehr. Entsprechende polizeiliche Warnmeldungen im Rundfunk wurden veranlasst.

