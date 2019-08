Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Radfahrer kommen sich in die Quere: einer stürzt beim Bremsen- leicht verletzt

Niederkrüchten: (ots)

Das Zusammentreffen zweier Radfahrer am Donnerstag um 17:20 Uhr in Gützenrath verlief für einen 54-jährigen Brüggener zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus. Ein 11-jähriger Radfahrer aus Niederkrüchten fuhr auf einem Feldweg parallel zur Kaldenkirchener Straße in Richtung Autobahn. Plötzlich wechselte der Junge auf den Fuß-Radweg der Kaldenkirchener Straße. Hierbei übersah das Kind offensichtlich den entgegenkommenden Radler aus Brüggen. Dieser musste, um eine Kollision mit dem 11-jährigen zu vermeiden, so stark abbremsen, dass er über den Lenker katapultiert und beim Sturz leicht verletzt wurde.

