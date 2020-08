Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gelöste Radmuttern endet in Unfall

Wittlich (ots)

Am Samstagabend, 15.08.2020, stellte der 85-jährige Geschädigte seinen Pkw Kia in der Kalkturmstraße ab. Am Sonntag, 16.08.2020, gegen 19.20 Uhr, befuhr der Geschädigte mit seinem Pkw in Wittlich die Friedrichstraße in Richtung Lüxem. Während der Fahrt löste sich der linke Hinterreifen, überholte den Pkw und kollidierte in einen Zaun. Bis der Pkw zum Stillstand kam, schlief die Bremstrommel über die Fahrbahn. Nur durch großes Glück wurde keine weitere Person gefährdet oder behindert und auch kein weiterer Sachschaden verursacht. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 500 EUR, der Fahrer wurde nicht verletzt. Bei der anschließenden Überprüfung stellte der Geschädigte fest, dass am rechten Hinterreifen ebenfalls Radmuttern gelöst waren. Die Polizei Wittlich bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06571 / 926-0.

