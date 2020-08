Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fliegerbombe entschärft

Wittlich (ots)

Am Montag den 17.08.2020 wurde gegen 09:30 Uhr bei Baggerarbeiten in einer Sandgrube an der L 60 eine Fliegerbombe gefunden. Die etwa 100kg schwere Fliegerbombe konnte durch den Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Während der Entschärfung musste die angrenzende L60 und K13 im Umkreis von 300m gesperrt werden. Im Einsatz waren der Kampfmittelräumdienst, die Straßenmeisterei Manderscheid und eine Streife der Polizei Wittlich.

