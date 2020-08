Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bitburg (ots)

Am vergangenen Donnerstagnachmittag, etwa zwischen 15 und 16 Uhr, parkte die Geschädigte ihren roten PKW Mitsubishi auf dem Parkplatz des DM-Marktes in der Saarstraße in Bitburg. Unmittelbar vor der Geschädigten befand sich eine weitere Parklücke. Vermutlich parkte dort jemand rückwärts ein und stieß mit seinem Fahrzeugheck gegen die Fahrzeugfront des PKW der Geschädigten. Der oder die Verursacher/in entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer: 06561-96850.

