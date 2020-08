POL-PDWIL: Baum stürzt auf Buswartehaus

Polizeidirektion Wittlich

Am Sonntag, 16.08.2020, 18:30 Uhr, wurde in der Ortslage Graach aufgrund eines Gewittersturmes ein Baum entwurzelt. Der Baum mit einem Wurzelteller von 6-7 m Durchmesser stürzte auf die angrenzende B 53 und auf ein Buswartehäuschen, in dem sich glücklicherweise keine Personen befanden. Das Wartehäuschen wurde komplett zerstört. Für die Aufräumarbeiten musste die B 53 zwei Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Graach und Kues, die Straßenmeisterei Bernkastel sowie die Polizei Bernkastel-Kues.

