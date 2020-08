Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Täter nach Diebstahl eines Handys gefasst

Traben-Trarbach (ots)

Am Freitag, dem 14.08.20, gegen 17.30 Uhr kam es in Traben-Trarbach zu einem Streit zwischen zwei Personen. Ein 21-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach entwendete seiner Freundin ihr Handy. Eine Zeugin, welche sich dem Täter in den Weg stellte, wurde mehrfach durch den Mann gegen eine Wand gestoßen, wodurch sie sich leichte Verletzungen zuzog. Der Täter flüchtete zu Fuß und konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Streife der PI Zell angetroffen werden. Bei der folgenden Kontrolle wurden bei dem Täter das gestohlene Handy und einige Gramm Marihuana sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

