Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbrüche in Baucontainern

Lingen (ots)

Gestern gegen 23:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer eingebrochen. Dieser war an der Straße Brauers Hof in Lingen abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hier kein Diebesgut erlangt. Kurze Zeit später, gegen 23:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ebenfalls versucht in einen Baucontainer einzubrechen. Bei dem an der Straße Alter Sportplatz in Lingen stehendem Container missglückte der Einbruch. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist bisher unklar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

