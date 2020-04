Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Pkw beschädigt

Meppen (ots)

Heute kam es in Meppen auf einem Parkplatz zwischen zwei Verbrauchermärkten an der Fürstenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug neben einem weißen Pkw in einer Parklücke abgestellt. Vermutlich beschädigte dieser beim Ausparken das abgestellte Auto des Geschädigten im Bereich des hinteren linken Kotflügels. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, in Verbindung zu setzen.

