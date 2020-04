Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Eigentümer einer Leiter gesucht (Korrektur)

Schüttorf (ots)

Die Polizei aus Nordhorn sucht im Rahmen der Ermittlungen zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Bahnhofstraße in Schüttorf den Eigentümer einer Leiter. Diese wurde auf einem Nachbargrundstück gefunden und dürfte möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat in der Nacht zu Donnerstag vergangener Woche stehen. Vermutlich wurde die Leiter zuvor entwendet. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer der Leiter sowie nach Zeugen, die möglicherweise den Transport der Leiter beobachtet haben. Es wird gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

