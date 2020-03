Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht nach Unfallflucht

Hamm-Herringen (ots)

Am Sonntag, 15. März, ist ein unbekanntes Fahrzeug gegen 22.20 Uhr in einer Kurve "Am Tibaum" in den Gegenverkehr geraten. Daher musste ein 51-jähriger BMW-Fahrer ausweichen und stieß mit einer Leitplanke zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der unbekannte Fahrer fuhr davon ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell