Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Hamm-Pelkum (ots)

Am Freitag, 13. März, wurde im Zeitraum zwischen 12.10 Uhr und 12.50 Uhr ein VW beschädigt. Dieser war in einer Parkbox an der Heinrichstraße abgestellt. Der Sachschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt. Bitte melden Sie Hinweise zum Unfallverursacher an die Polizei Hamm unter 02381 916-0. (lt)

