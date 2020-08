Polizei Hagen

POL-HA: Zweimal hintereinander betrunken Auto gefahren

Hagen (ots)

Mit einem ausgesprochen unbelehrbaren betrunkenen Autofahrer hatte es die Polizei in der Nacht von Samstag (08.08.2020) auf Sonntag zu tun. Gegen 02.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Straße "Steinplatz" in Haspe ein 54-jähriger Mercedesfahrer bei einem Wendemanöver auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann rund 1,1 Promille Alkohol im Blut hatte. Ein Arzt hat ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein des 54-Jährigen sichergestellt und er wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Dies alles hat den Hagener aber offensichtlich wenig beeindruckt. Gegen 04.00 Uhr stellte eine Polizeistreife fest, wie der 54-Jährige seinen Mercedes in der Straße "Steinplatz" umparken wollte. Hierzu befragt gab er an, dass er sein Auto ja "nur" anders abstellen wollte. Folge: Neuerliche Blutprobe und Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Neu hinzugekommen ist nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und die Sicherstellung der Autoschlüssel. (ts)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell