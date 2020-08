Polizei Hagen

POL-HA: Achtung Schulanfänger! - Polizei kontrolliert verstärkt im Umfeld von Hagener Schulen

Hagen (ots)

Auch in Hagen beginnt in dieser Woche für hunderte Erstklässler mit der Einschulung der viel beschworene "Ernst des Lebens". Dieser bringt zwangsläufig auch eine regelmäßige Teilnahme am Straßenverkehr mit sich. Die Hagener Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer: "Seien Sie nun besonders aufmerksam im Straßenverkehr und nehmen Sie Rücksicht auf die Kleinsten!"

Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer und sie sind vom Vorbild und der Anleitung der Erwachsenen abhängig. Sie können Geschwindigkeiten und Entfernungen noch nicht richtig abschätzen und Gefahren sicher erkennen. Zudem können Kinder aufgrund ihrer Körpergröße schnell übersehen werden.

Umso mehr liegt es in der Verantwortung der erwachsenen Verkehrsteilnehmer, diesen Gefahren immer im Hinterkopf zu haben und sich besonders vorsichtig und rücksichtsvoll zu verhalten.

Die Beachtung folgender Hinweise bringt mehr Sicherheit für Kinder:

- Reduzieren Sie insbesondere im Bereich von Kindergärten, Schulen und Wohngebieten ihre Geschwindigkeit, auch wenn Sie nicht unmittelbar Kinder sehen können. Bleiben Sie stets bremsbereit.

- Wer "nur eben mal schnell" sein Kind am Fahrbahnrand aussteigen lassen will und dabei im Halteverbot steht, schafft ein gefährliches Sichthindernis für Kinder.

- Beachten Sie daher alle Halt- und Parkverbote und lassen Sie Kinder grundsätzlich nur auf der Gehwegseite ein- und aussteigen.

- Insbesondere zwischen abgestellten Fahrzeugen können Kinder plötzlich die Fahrbahn betreten. Fahren Sie hier betont langsam.

- Üben Sie mit ihren eigenen Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

- Wählen Sie immer den sichersten Schulweg, nie den Kürzesten. Nehmen Sie auch Umwege in Kauf.

- Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen, achten Sie stets darauf, dass Ihr Kind immer - auch auf nur kurzen Fahrten - vorschriftsmäßig angeschnallt bzw. in entsprechenden Kindersitzen gesichert ist.

- Ihr Kind sollte möglichst auffällige, signalfarbene Kleidung und einen geeigneten Schulranzen mit großflächigen Reflektorstreifen bei schlechten Sichtverhältnissen tragen, denn Sicherheit hängt auch von der Sichtbarkeit ab!

- Seien Sie durch ihr eigenes Verhalten ein Vorbild für andere Verkehrsteilnehmer.

Mit dem Schulbeginn wird die Hagener Polizei in den ersten Wochen verstärkt an Schulen und Schulwegen präsent sein und durch zusätzliche Verkehrsüberwachungs- und Präventionsmaßnahmen für die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern sorgen. Hierbei wird gegen verbotswidriges Halten bzw. Parken im Bereich von Schulen sowie Schulwegen vorgegangen und falls erforderlich werden Fahrzeuge auch abgeschleppt. Ebenfalls wird die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durchführen. (ts)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell