Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer fährt Mutter mit Kinderwagen an - Baby fällt auf Straße

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag (09.08.2020) ist eine 40-jährige Hagenerin schwer verletzt worden. Die Mutter befand sich gegen 11.40 Uhr zusammen mit ihrem Mann und ihrem fünf Monate alten Baby auf dem Gehweg der Berliner Straße. Das gemeinsame Kind transportierte die 40-Jährige im Kinderwagen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 45-jähriger Peugeot-Fahrer die Berliner Straße in Richtung Innenstadt und kam plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug touchierte den Bordstein und prallte gegen die 40-Jährige. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Durch den Zusammenstoß ist der Kinderwagen der Mutter umgefallen und ihr Baby rollte auf den Gehweg. Wie durch ein Wunder wurde es hierbei nicht verletzt und musste lediglich vorsorglich in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Der Ehemann der Schwerverletzten konnte rechtzeitig an die Seite springen und blieb ebenfalls unverletzt. Der Peugeot-Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er wegen der Sonne seine Sonnenblende heruntergeklappt und hierbei sein Fahrzeug verrissen habe. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (ts)

