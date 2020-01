Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen) Zwei Busse streifen sich bei der Vorbeifahrt (07.01.2020)

Eigeltingen (ots)

Sachschaden von rund 3.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 19.45 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 29-jähriger Busfahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Aach. Als er in einer Linkskurve an einem verkehrsbedingt wartenden Bus vorbeifahren wollte, streifte er diesen. Hierbei wurde der linke Außenspiegel abgebrochen und die Fensterscheibe der hinteren Bustür ging zu Bruch. In beiden Bussen waren Passagiere an Bord, verletzt wurde jedoch niemand.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell