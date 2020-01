Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen)Fußgänger gesucht (07.01.2020)

Singen (ots)

Die Polizei sucht einen Fußgänger, der am Dienstag gegen 20 Uhr die Rielasinger Straße auf Höhe des Discounters "Lidl" überquerte und hierbei vermutlich von einem Pkw touchiert wurde. Nach Angaben eines 57-jährigen Pkw-Lenkers soll der unbekannte, dunkel bekleidete Fußgänger mit einer großen Kunststofftüte auf dem Gehweg in Richtung Südstadt unterwegs gewesen und noch bevor der Pkw an ihm vorbeigefahren war, plötzlich auf die Fahrbahn getreten sein. Nachdem der Autofahrer einen lauten Schlag wahrgenommen hatte hielt er sofort an, der Fußgänger war jedoch nicht mehr zu sehen. Am Fahrzeug konnte ein Sachschaden von rund 1.500 Euro festgestellt werden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer 07731/888-0.

