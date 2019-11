Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unterschlagung

Bückeburg (ots)

(PP) Am 29.10.2019 kam es in der Fußgängerzone in Bückeburg gegen 10:00 Uhr zu einem Vorfall, zu dem nunmehr weitere Zeugen gesucht werden. Hintergrund ist der Verlust einer Geldbörse, die durch eine amtsbekannte bettelnde Person aufgefunden und durch diese Person nach Ansprache durch weitere Personen in der Auslage eines Deko-Geschäftes in der Langen Straße abgelegt wurde. Vorher soll die bettelnde Person jedoch einen Geldschein aus der Geldbörse entnommen haben. Zeugen, die die Entnahme des Geldscheines beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei in Bückeburg in Verbindung zu setzen.

