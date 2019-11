Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal- Polizei beschlagnahmt Marihuana-Plantage

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagmorgen, 14.11.2019, gegen 06.00 Uhr, vollstreckten Polizeibeamte des Kommissariates Rinteln mit Unterstützung von Diensthundführern mit ihren Tieren sowie Kriminaltechnikern einen Durchsuchungsbeschluss in Auetal-Rolfshagen. Der Beschluss war durch die Staatsanwaltschaft Bückeburg beantragt und von einem Richter erlassen worden. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen, die den Verdacht begründeten, dass in dem Wohnhaus gewerbsmäßig Marihuana angebaut wurde. In verschiedenen Räumen fanden die Ermittler ca. 100 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen. Bereits getrocknetes Marihuana sowie entsprechendes Verpackungsmaterial lag bereit. Die beiden 44 - und 47-jährigen Tatverdächtigen wurden im Haus angetroffen und vorläufig festgenommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg ist für den Freitag eine Vorführung beim Haftrichter vorgesehen. Die Maßnahmen am Tatort dauern am späten Nachmittag an, unter anderem müssen die zur Aufzucht genutzten Installationen abgebaut und sichergestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell