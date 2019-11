Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstählen

Bückeburg (ots)

(PP) Am gestrigen Tage kam es in der Umkleidekabine des Jahnstadions in Bückeburg sowie der Umkleidekabine der Sporthalle Am Sportfeld in Evesen in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu Diebstählen von Bargeld, Mobiltelefonen, Fußballschuhen sowie Autoschlüsseln. Der oder die Täter nutzten jeweils die Abwesenheit der Sportler aus, die während des Zeitraumes ihr Training absolvierten. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, diese unter Telefonnummer 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell