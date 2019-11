Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taxifahrer als Unfallzeuge gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Montag ereignete sich gg. 07.45 Uhr an der Parkplatzausfahrt vom Gymnasium Adolfinum in Bückeburg ein Verkehrsunfall zwischen einem silbernen Pkw Daimler und einem grauen VW Passat.

Die Fahrzeugführerin des Pkw Daimler fuhr offenbar vom rechten Fahrbahnrand der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße an und berührte dabei den vorbeifahrenden Pkw VW.

Direkt an der Unfallstelle soll ein Taxifahrer gewartet haben, der wohlmöglich den Unfallhergang als Zeuge wahrgenommen hat.

Die Polizei bittet um Meldung des Taxifahrers oder auch anderer Unfallzeugen, um den Unfall rekonstruieren zu können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell