Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fußgängerin angefahren, Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 18:20 Uhr, ging ein 15jähriges Mädchen zu Fuß in der Winzler Straße auf dem linken Gehweg bergan in Richtung der "SB-Tankstelle". Gerade als die junge Dame die Tankstelle passieren will, hält ein grauer Pkw mit einem älteren Fahrer an der Tankstellenausfahrt an. Der Fahrer gibt ihr per Handzeichen zu verstehen, dass er sie passieren lassen will. Das Mädchen ist fast vorbei, als der Pkw unvermittelt anfährt. Die linke vordere Front des Pkw trifft den Hüftbereich der Fußgängerin, die jedoch nicht stürzt. Sie kann sich noch mit der Hand auf der Motorhaube abstützen. Trotz leichter Schmerzen geht die junge Frau erst einmal nach Hause. Ihre Mutter bringt sie ins Krankenhaus und erst der behandelnde Arzt informiert die Polizei über den Unfall. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell