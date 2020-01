Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Sachbeschädigung an PKW

Schwelm (ots)

Am Donnerstag, 23.01.2020, in der Zeit von 07:30 h - 17:00 h, kam es in der Nordstraße vor Haus Nr. 19 zu Sachbeschädigungen an insgesamt 4 geparkten Fahrzeugen. Es wurde jeweils die gesamte rechts Seite von vorne bis hinten zerkratzt. Sollte ein Zeuge/in in diesem Bereich eine verdächtig Person bemerkt haben, wende er/sie sich bitte an die Wache Ennepetal. (9166-4000)

